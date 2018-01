Após manifesto, Catherine Deneuve pede desculpas às vítimas de assédio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cinco dias de depois de assinar um manifesto publicado pelo jornal "Le Monde" que defendia a "liberdade dos homens de abordar" as mulheres, a atriz Catherine Deneuve pediu desculpas às vítimas de assédio sexual. "Eu saúdo fraternalmente todas as vítimas de atos odiosos que possam ter se sentido agredidas por esse artigo no 'Le Monde', é a elas, somente, que apresento as minhas desculpas", escreveu no jornal "Libération". A intérprete foi uma das mais de cem artistas francesas que subscreveram uma carta condenando o que chamam de "denuncismo" advindo da onda de assédios sexuais pós-Harvey Weinstein. Em um dos trechos da carta lê-se que o estupro é crime, mas que "seduzir alguém, ainda que de forma insistente", não é. O texto é uma reposta ao protesto encampado por atrizes hollywoodianas, que compareceram de preto no Globo de Ouro. Logo após a sua publicação do manifesto no "Le Monde", que gerou controvérsia, grupos feministas chamaram Deneuve e as demais de "aliadas dos porcos".