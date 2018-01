Corinthians resolve jogo no 1º tempo e avança às oitavas da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians usou o primeiro tempo para resolver o jogo da noite deste domingo (14) contra a Ferroviária e garantir a classificação às oitavas de final da Copinha. Com gols de Lucas Minele, Rafael Bilu e João Pedro, o time paulista venceu por 3 a 1 e agora encara o Avaí. O desconto foi de Luis Henrique. Quem apenas ficar sabendo do jogo pelo placar não saberá a verdadeira história do jogo. Com gol logo no início da partida, o alvinegro pôde se retrair e passou a aceitar a pressão da Ferroviária. Assim como no primeiro encontro entre eles nesta competição, a equipe de Araraquara assustou bastante o goleiro corintiano e só não empatou antes de sofrer o segundo porque parou no travessão. No meio da pressão que sofria, o time da capital conseguiu garantir seu triunfo com Rafael Bilu. O atacante recebeu belíssimo passe de Fabrício Oya –que também havia participado do primeiro gol– dominou na entrada da área e tocou na saída do goleiro. A partir daí, o Corinthians aceitou jogar no contra-ataque e não se importava em deixar a bola com a Ferroviária. Os donos da casa tentaram, pressionaram e conseguiram diminuir aos 12 do 2º tempo. Luís Henrique aproveitou rebote do goleiro Diego e deu esperanças para a equipe do interior. Nem deu tempo de sonhar. No lance seguinte, João Pedro, que acabara de entrar, saiu cara a cara com o goleiro Vitor Dias e carimbou a vaga na fase seguinte da principal competição das categorias de base.