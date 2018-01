Portal da Transparência teve 615 mil acessos em 2017

O número de acessos ao Portal de Transparência do Governo do Paraná foi de 615.189 em 2017. Neste período, foram visitadas cerca de 5,5 milhões de páginas no portal. Entre os assuntos mais pesquisados estão remuneração de pessoal (37,45%), despesas (1,52%) e licitações (0,89%). Até 2016, as buscas eram predominantemente relacionadas aos gastos com pessoal (38%), remuneração (20,44%), ou seja, vinculadas ao mesmo assunto. Mesmo que timidamente, os números mostram que o perfil dos usuários que acessam o site vem mudando.

De acordo o diretor-geral da Controladoria Geral do Estado, Gerson Luiz Ferreira, os números revelam que o portal está cumprindo com o papel de informar a população. “Devido às atualizações constantes conseguimos avançar na transparência do estado e no controle social. É uma premissa do governador Beto Richa: trazer a população para perto do governo”, diz.

O Portal traz informações completas sobre as receitas e despesas do governo de forma detalhada, planejamento e orçamento e sobre investimentos em programas sociais. Além disso, o usuário pode visualizar os dados sobre licitações, contratos, bens imóveis, arrecadação, entre outras informações.

FUNCIONALIDADE

O portal da Transparência do Paraná foi lançado em 2012. A versão atual entrou no ar em 2016 e no ano passado passou por mais atualizações. O Portal ganhou novos menus e oferece aos usuários a possibilidade de gerar gráficos interativos para visualizar os dados sobre licitações, contratos e bens imóveis, facilitando a busca de informações. Além disso, as despesas com a folha de pessoal foram detalhadas, permitindo saber o gasto mensal por quadro funcional ou instituição e fornecendo histórico dos últimos meses.

Segundo o diretor, todas essas melhorias facilitam na busca de informações. “Quando o usuário busca o link de arrecadação do estado, por exemplo, ele tem acesso ao valor arrecado e consegue visualizar, também, onde está sendo aplicado o dinheiro. O site inclui gráficos e links para facilitar na leitura dos dados”, ressalta.

A plataforma é gerenciada pela Secretaria de Estado da Comunicação Social, mas a atualização dos dados envolve todas as áreas da administração.

RECONHECIMENTO

Em junho de 2017, o Portal da Transparência do Estado foi reconhecido pelo Comitê de Olho na Transparência, organização formada por representantes de órgãos da sociedade civil, como um dos mais eficientes e ágeis do Paraná. De acordo com a avaliação da entidade, o portal leva, de forma rápida, informações descomplicadas aos cidadãos.