Após reunião, Coreia do Norte aceita enviar orquestra à Olimpíada no Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coreia do Norte concordou em enviar uma orquestra de 140 membros para se apresentar durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que acontecem em fevereiro na Coreia do Sul. O acordo sobre o envio da orquestra ocorreu após nova reunião de representantes de Pyongyang e Seul, na fronteira entre as Coreias.

De acordo com o ministério sul-coreano da Unificação, estão previstas apresentações em Seul e em Gangneung, próximo a Pyeongchang, cidade-sede da Olimpíada de Inverno. Após meses de incerteza, na semana passada, no primeiro diálogo oficial intercoreano em mais de dois anos, a Coreia do Norte decidiu enviar uma delegação para o evento que acontece de 9 a 25 de fevereiro.

A comitiva contará com atletas de taekwondo, animadoras de torcida e artistas. Quatro delegados de Pyongyang e quatro de Seul se reuniram hoje, pouco depois das 10h (22h de domingo em Brasília), no norte da "zona comum de segurança" da cidade fronteiriça de Panmunjom, localizada na Zona Desmilitarizada que divide a península Coreana.

Na delegação norte-coreana presente na reunião, estavam Kwon Hyok-Bong, funcionário de alto escalão do Ministério norte-coreano da Cultura, e Hyon Song-Wol, líder do grupo de pop mais popular da Coreia do Norte, o Moranbong. Criada em 2012, a banda é composta de dez mulheres. Elas seriam escolhidas pelo líder norte-coreano, Kim Jong-un.