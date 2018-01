Filme reúne negócios sociais para inspirar quem quer mudar mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro empreendedores sociais brasileiros que fizeram de seus sonhos uma forma de mudar o mundo a sua volta é o mote do longa "Em Frente", produzido pela Social Good Brasil, parceira do Prêmio Empreendedor Social, concurso promovido pela Folha de S.Paulo.

Das histórias contadas, três já foram reconhecidas pelo concurso. Lorrana Scarpioni fundou o Bliive, plataforma com 40 mil usuários que usa o tempo como moeda de troca, e foi finalista do Prêmio Empreendedor Social de Futuro em 2014. Já Claudio Sassaki, que ao lado de Eduardo Bontempo venceu o troféu principal naquele mesmo ano, é cofundador da Geekie, empresa social que desenvolveu uma plataforma de educação adaptativa personalizada para dar autonomia à experiência de aprendizagem do aluno a partir da análise de seu desempenho.

Ronaldo Tenório –vencedor da categoria de futuro em 2014– é um dos fundadores do Hand Talk, ferramenta que traduz o português oral e escrito para Libras (Língua Brasileira de Sinais) automaticamente. Lançado em dezembro, o filme está disponível na plataforma digital gratuita VideoCamp (www.videocamp.com/pt/movies/em-frente).