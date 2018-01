Gusttavo Lima 'furta' milho em beira de estrada em Goiás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 28, compartilhou neste domingo (14) um vídeo em que aparece pegando milho na beira de uma rodovia. "Gente, eu num guentei não. Deus perdoa nóis. Achei uma plantação de milho aqui, nóis vamo roubar uns milhos (sic)", disse ele.

A caminho de Goiânia, depois de sua apresentação em Caldas Novas, Lima encosta o carro e atravessa a via para pegar algumas espigas. "Nós vamos fazer pamonha hoje", diz. Com algumas espigas em mãos, o cantor acrescenta que pegou o suficiente para o "consumo próprio". "Não pode roubar muito não se não Deus castiga", disse. No meio do vídeo, um fã também encosta o carro e pede uma foto com o cantor. "Nem roubar milho nóis não pode mais", brinca ele. Na legenda, Lima escreveu: "Habilidade em quebrar milho. Só quem veio da roça entende", seguida pela hashtag #raiz.

Embora não seja possível identificar se o milho estava plantado dentro de uma propriedade privada, a plantação se estende além do limite determinado pela legislação, ultrapassando as cercas da propriedade. Em Goiânia, as plantações em beira de estrada devem ser autorizadas pela Agetop, Agência Goiana de Transportes e Obras.