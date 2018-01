Nesta quinta-feira (18), inaugura a Vila Gastronômica VivAmérica com atrações musicaise promoções imperdíveis nos quatro estabelecimentos que integram o complexo. As condições especiais de inauguração são válidas somente nos priemeiros 30 dias de operação. A vila gastronõmica fica na Avenida Silva Jardim, 3959.

Confira quais são os estabelecimentos e as promoções:

Parrilla 1492: As carnes são as estrelas e na promoção, todos os pedidos para duas pessoas dão direito a uma garrafa de vinho argentino. No cardápio tem bife de chorizo, assado em tira, picanha ao molho barbecue e outros cortes nobres. O lugar lembra os antigos e charmosos restaurantes de Buenos Aires!



American Bar Cuba Livre: Descontos de até 30% em todos os pratos do cardápio das 18h às 21h e 50% em toda a carta de drinks durante toda a noite. Tem Margarita, Pina Colada, Bloody Mary e outros coquetéis diferentes, como o Musa das Águas (de R$ 25 por R$ 12,50), que é gim infusionado em banana, água tônica e manjerição. Para comer, tem acarajé, ceviche, picada de frios, nachos e outros pratos típicos de todos os países do continente, como México, Peru, Chile e Brasil.

Chefs BBQ: Um foodtruck fixo que fica na área externa da vila gastronômica, local que é permitido levar animais de estimação. No mês de inauguração, todos os sanduíches estão com 30% de desconto das 18h às 21h. Os destaques do cardápio são: Costchyla (de R$ 25 por R$ 17,50), sanduíche de costela desfiada com tempero exclusivo, e o Texas Burger, hambúrguer de carne suína, de frango e bovina, cebolas caramelizadas, queijo cheddar e acompanha papas rústicas. Para acompanhar, chope artesanal IPA, APA, Weiss, Pilsen entre outras.

Mirage Hall: Espaço inspirado no concert halls de Nova Iorquee, tem shows com bandas de rock, blues, jazz, música eletrônica, música sertaneja, apresentações engraçadas de stad up e noites latinas animadas com muita salsa. O cardápio term opções de finger foods como poke havaiano, caviches e porções para degustação.

Para ganhar o desconto de 50% na entreda é preciso se cadastrar no site e colocar o nome na lista VIP.