Matrículas para Educação de Jovens e Adultos encerram nesta sexta-feira

(foto: AEN)

As matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual terminam nesta sexta-feira (19) em todo o Paraná. Os interessados devem procurar um Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA) ou escola estadual que oferte a modalidade. A matrícula e as aulas são gratuitas.

Para ingressar na EJA no Ensino Fundamental é necessário ter no mínimo 15 anos completos e para a EJA no Ensino Médio a idade mínima é de 18 anos completos. É preciso levar original e fotocópia de documento de identificação.

O aluno pode construir uma grade curricular que melhor se adapte às suas possibilidades, selecionando disciplinas de acordo com a sua carga horária. Caso não tenha disponibilidade para assistir às aulas todos os dias, ele pode selecionar disciplinas com menos aulas semanais, como Arte e Educação Física, por exemplo.

O ensino fundamental pode ser concluído em, no mínimo, dois anos e o ensino médio em um ano e meio. É possível se matricular em até quatro disciplinas de cada vez:

Ensino Fundamental: Arte, Educação Física, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa e Matemática.

Ensino Médio: Arte, Biologia, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Como estudante matriculado na rede estadual de ensino, o aluno da EJA tem direito à alimentação escolar fornecida pelos estabelecimentos de ensino.

APROVEITAMENTO

Para concluir seus estudos o aluno pode aproveitar os resultados do ensino regular que tenha cursado previamente com a apresentação de histórico escolar, assim como os Exames da EJA Online da Secretaria da Educação do Paraná, ou exames nacionais como o Encceja ou o Enem de anos anteriores a 2017.

IDADE CERTA

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino voltada a quem não pôde concluir seus estudos na idade certa, por qualquer motivo, e agora deseja voltar à sala de aula e obter sua certificação. A metodologia e os materiais didáticos são específicos para melhor atender melhor esse público.

As aulas deste ano começam em 19 de fevereiro, na semana seguinte ao Carnaval.