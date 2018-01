Frequentar a academia e garantir um novo emprego são principais metas para 2018

Com o fim do ano de 2017 e a chegada de 2018, as conversas no Twitter sobre o que ficou para trás e as metas para tornar o próximo ano ainda melhor geraram grande repercussão na plataforma. No Twitter no Brasil, as resoluções mais comentadas para o ano de 2018 são "ir para academia" e "conseguir um novo emprego". Os dados foram contabilizados no período entre 29 de dezembro de 2017 e 5 de janeiro de 2018.

Confira a lista das 10 resoluções mais comentadas no Twitter no Brasil:

-Ir para academia

-Conseguir um novo emprego

-Parar de fumar

-Ler um livro por mês

-Emagrecer

-Viajar

-Ser promovido

-Entrar na faculdade

-Ser mais paciente

-Beber menos