Andréa Nóbrega é internada com H1N1 e não tem previsão de alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andréa Nóbrega, 49, foi internada na sexta (12) com suspeita de gripe H1N1. O diagnóstico foi confirmado no sábado (13) e a atriz segue em observação, sem previsão de alta. Nóbrega está em um quarto isolado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para receber o tratamento adequado para a gripe. Em seu Instagram, ela explicou que já estava no hospital cuidando da filha mais velha, Maria Fernanda, 17, internada para tratar de uma infecção renal. "Parece piada", escreveu ela, "Minha filha esta no quarto e eu estou isolada em outro. É muito triste! Provavelmente ela deve receber alta neste final de semana e eu continuo aqui". A atriz também aproveitou a oportunidade para agradecer aos familiares, amigos e fãs pela preocupação. A gripe H1N1 é uma gripe do tipo A causada pelo vírus H1N1, que circula entre humanos. Ele foi detectado no México, em abril de 2009, e se disseminou rapidamente, causando uma pandemia mundial. Andréa atuou durante anos nos programas humorísticos do SBT como "Escolhinha do Gloias" e "A Praça é Nossa", onde conheceu Carlos Alberdo de Nóbrega, com quem foi casada por cerca de 16 anos. Em 2013 participou do reality "Mulheres Ricas" e participa anualmente do "Teleton" como apresentadora.