Vice-campeã em 2017, Venus Williams cai na 1ª rodada do Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A americana Venus Williams, 37, número 5 do ranking mundial, caiu nesta segunda-feira (15) na primeira rodada do Aberto da Austrália de tênis, derrotada pela suíça Belinda Bencic, 20, número 78 do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), por 2 sets 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em partida que durou quase duas horas. No ano passado, a americana chegou à final do Grand Slam australiano, vencido por sua irmã Serena. Com a derrota na estreia, Venus deve sofrer uma queda significativa no ranking da WTA. Vice-campeã por duas vezes, a americana segue sem títulos em simples na Austrália, sendo que nas duplas é tetracampeã em Melbourne. Irmã de Venus e campeã em 2017, Serena Williams não disputa o torneio neste ano. A tenista retornou às quadras recentemente após quase um ano parada para o nascimento de sua filha, mas disse que não se sentia preparada para um Grand Slam.