Homem morre após passar mal enquanto jogava tênis em Caiobá

(foto: Divulgação)



Um homem de 44 anos teve um mal súbito no sábado (13) nas areias em Caiobá, no Litoral do Paraná, e morreu. Ele passou mal quando jofava tênis e prontamente foi atendido pelos guarda-vidas que estavam próximo ao local, no qual iniciaram os procedimentos de RCP (Ressuscitação cardio-pulmonar), e imediatamente foi acionado apoio aéreo composto por equipe médica e também o apoio do SAMU. Foram investidos todos os recursos disponíveis para atender esta situação, mas infelizmente após mais de 01 hora de procedimentos de reanimação, não resistiu e acabou entrando em óbito.

Salvamento

No mesmo dia, em Guaratuba foi registrado salvamento de crianças que entraram com boias no mar.