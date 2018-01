Morre no Acre o pai da ex-ministra Marina Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (14), em Rio Branco, aos 90 anos, Pedro Augusto da Silva, pai da ex-ministra e pré-candidata a presidente Marina Silva (Rede). Marina comunicou a morte em seus perfis em redes sociais e disse expressar "enorme tristeza e pesar". Seringueiro aposentado, Pedro Augusto era cearense e migrou para o Acre para trabalhar com a extração de látex. Casado com Maria Augusta da Silva, teve 11 filhos, sendo que três morreram ainda bebês. Nas eleições de 2010 e 2014, ele participou de eventos de campanha da filha no Estado, como uma carreata dias antes da votação, quatro anos atrás, e o lançamento da candidatura dela, na primeira vez em que disputou o cargo.