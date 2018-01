Idoso morre atropelado e motorista foge sem prestar socorro em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um idoso morreu após ser atropelado no cruzamento na rua Heitor Penteado com a avenida Pompeia, na região do Sumarezinho, zona oeste de São Paulo, por volta das 21h deste domingo (14). O motorista fugiu sem prestar socorro. Oswaldo Borin, 79, estava atravessando a rua na faixa de pedestres quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Ele morreu no local antes da chegada do resgate. O caso será investigado pelo 91º DP (Ceagesp). MULTAS De acordo com informações do site Mobilidade Segura, da Prefeitura de São Paulo, em 2017, foram registradas 17.574 infrações por desrespeito à faixa de pedestres.