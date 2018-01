Morador de SP morre em Salvador em decorrência da febre amarela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um morador de Taboão da Serra (SP), de 49 anos, morreu, neste domingo (14), depois de contrair o vírus da febre amarela. O paciente O.M.S sofreu uma parada cardíaca e faleceu depois de cinco dias internado no hospital Couto Maia, em Salvador. De acordo com informações da prefeitura de Itaberaba (BA) -a 290 km da capital baiana- a vítima estava na cidade desde o início do ano em visita à família. No dia 5, deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do município com os sintomas da doença, onde permaneceu até o dia 9. "O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central, em Salvador (Lacem)", diz a nota. VACINAÇÃO Após a confirmação do caso importado, ou seja, que não teve origem na Bahia, a Prefeitura de Itaberaba intensificou as ações no fim de semana com a aplicação de 3.500 vacinas. Na Bahia, o período oficial de vacinação será entre 19 de fevereiro e 9 de março em oito cidades, incluindo Salvador. O chamado dia D, quando há maior mobilização nos postos de saúde, está marcado para 24 de fevereiro no Estado nordestino e, também, em São Paulo e no Rio de Janeiro.