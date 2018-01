Ferj lança Carioca com Pelé e 17 patrocinadores, mas sem Maracanã nas finais

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Festa de gala, local nobre, convidados de peso e muita badalação. O cenário nem de longe lembrava um campeonato cada vez mais esvaziado -Flamengo já anunciou que utilizará time reserva no torneio. Mas o lançamento do Carioca 2018 tentava marcar a nova fase do principal produto da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro). Com uma nova proposta e tentando atrair os torcedores de volta ao estádio, a Ferj contou com o apoio de seus 17 novos patrocinadores para atrair até mesmo Pelé como embaixador do Campeonato Carioca. O Rei do Futebol foi a grande atração do evento da manhã desta segunda-feira (15), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. "Eu tava conversando com o Pepito sobre a minha entrada. Se eu viria de andador ou com um companheiro. Falei: primeira vez que Deus me deu uma chuteira nova, deixa eu usar. Mas queria agradecer mesmo pela minha recuperação. Foram mensagens de todo o mundo, feliz por estar me recuperando de três cirurgia nos últimos anos", disse Pelé. "É um novo momento, queremos potencializar a marca, encher os estádios, trazer as famílias de volta para os estádios", completou o presidente da Ferj, Rubens Lopes. Mas o estádio é justamente um dos problemas do torneio. Com o Maracanã ocupado por uma agenda intensa de eventos que nada tem a ver com o futebol, o Campeonato Carioca não terá seu principal palco para as finais da Taça Guanabara. Apenas os dois primeiros clássicos da fase inicial -Vasco x Flamengo e Fluminense x Botafogo- serão no Maracanã. "O consórcio nos informou que não teremos o local até 10 de março. Vamos trabalhar as finais possivelmente no Engenhão ou no Raulino de Oliveira (estádio em Volta Redonda)", explicou o diretor de competições da Ferj, Marcelo Viana.