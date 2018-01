Pelé surge de andador e cita boa recuperação

PEDRO IVO ALMEIDA RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pelé foi a grande atração da apresentação do Campeonato Carioca, ocorrida nesta segunda-feira (15), na Cidade das Artes, no Rio. Embaixador do torneio, o maior camisa 10 do futebol mundial mostrou um lado brincalhão ao abordar a sua condição de saúde atual. Depois de surgir em uma cadeira de rodas no sorteio dos grupos para a Copa do Mundo no fim do ano passado, o "Rei do Futebol" agora utilizou um andador. "Eu estava conversando com o Pepito sobre a minha entrada. Se eu viria de andador ou com um companheiro. Falei: primeira vez que Deus me deu uma chuteira nova, deixa eu usar. Mas queria agradecer mesmo pela minha recuperação. Foram mensagens de todo o mundo, feliz por estar me recuperando de três cirurgias nos últimos anos", comentou Pelé.