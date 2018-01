Vendas do varejo paranaense crescem 0,59% no acumulado até novembro

(foto: Franklin de Freitas)

O varejo paranaense apresentou alta de 0,59% nas vendas no acumulado de janeiro a novembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e indicam que 2017 foi um ano de recuperação do comércio do Estado após dois anos consecutivos de queda. Em 2016 o comércio encolheu 3,08% e em 2015 houve redução de 8,79%.



O faturamento em novembro do ano passado também foi 3,85% superior a outubro e 3,04% maior do que em novembro de 2016.



Os setores responsáveis pelos bons resultados estaduais foram as lojas de móveis, decorações e utilidades domésticas, com aumento de 28,72% no período de janeiro a novembro, e as concessionárias de veículos, que estão, aos poucos, retomando o ritmo de vendas e tiveram acréscimo de 4,89% no acumulado parcial de 2017.



Por outro lado, os ramos do varejo com maiores dificuldades no acumulado do ano foram combustíveis (-9,64%), autopeças (-8,7%) e livrarias e papelarias (-8,67%).



Análise regional

Entre regiões pesquisadas, Curitiba e Região Metropolitana foi a que mais sobressaiu nas vendas acumuladas, com aumento de 1,62% na comparação com o mesmo período de 2016. A região Sudoeste também teve melhora no faturamento, com ampliação de 1,38%, seguida por Londrina (1,3%) e pela Região Oeste (1,05%). O varejo de Maringá e de Ponta Grossa registraram perdas de 5,53% e de 0,72%, respectivamente, no período de janeiro a novembro.



Na análise mensal (novembro/2017 em comparação com outubro/2017), todas as regiões do Estado tiveram alta no faturamento, com destaque para a região Oeste (5,05%) e para a Capital (4,78%). Na variação anual (novembro/2017 comparado com novembro/2016) a região Sudoeste teve o maior acréscimo no volume de vendas, com 11,59%, seguida pela região Oeste (10,38%) e Londrina (6,18%).



Sobre a Pesquisa Conjuntural

A Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR realiza uma análise mensal do varejo paranaense com base nos dados contábeis fornecidos por aproximadamente mil empresas do Estado, de portes variados. Além das vendas, a pesquisa contempla compras (formação de estoques), nível de emprego e folha de pagamento. São avaliados 12 ramos de atividades do comércio varejista em sete regiões do Estado.

A próxima pesquisa da Fecomércio PR, com dados sobre o fechamento do varejo em 2017, será divulgada em 15 de fevereiro.