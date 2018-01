Proposta do São Paulo agrada e Lugano se anima com retorno

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na semana passada, o São Paulo oficializou uma proposta para Diego Lugano retornar ao clube em cargo diretivo. A oferta já incluía designações da função e a parte financeira. O uruguaio gostou do que foi apresentado, se animou com a possibilidade de voltar e tem recebido incentivo de pessoas próximas para aceitar o convite do tricolor. Lugano ficaria no CT da Barra Funda, mais ligado à comissão técnica do que à diretoria e voltado a um trabalho com os jovens atletas -tanto os já integrados ao profissional quanto aqueles que seguem em formação em Cotia. Essa ideia são-paulina vem da facilidade mostrada pelo ídolo para lidar e atrair os garotos ao longo dos dois últimos anos como zagueiro do clube. A nomenclatura do cargo ainda não foi revelada e mais detalhes sobre as tarefas e a projeção de carreira serão abordados em uma conversa pessoal nesta semana. O São Paulo aguarda ansiosamente pela resposta positiva, do diretor-executivo de futebol Raí a Dorival Júnior e os jogadores. Depois das saídas de Hernanes e Lucas Pratto, a volta de Lugano, ainda que fora dos gramados, seria uma forma de reforçar o time de líderes no grupo, que seguiu com Sidão, Rodrigo Caio, Jucilei e Petros e que agora aposta nas chegadas em Hudson e Diego Souza. A tendência é que o futuro de Lugano seja resolvido ainda nesta semana. Em jogo com torcedores realizado no Morumbi no último domingo, o uruguaio afirmou que nenhuma proposta para seguir a carreira de atleta o atraiu e que a família tem clamado pela permanência em São Paulo.