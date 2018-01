Ana Paula Renault diz que atravessaria a rua para não cruzar com 'inimigos' do 'BBB'

JULIA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois anos após entrar no "BBB16", a jornalista Ana Paula Renault, 36, foi a grande protagonista do programa e continua dando o que falar. A ex-sister conseguiu a proeza de ser eliminada antes do previsto do confinamento após dar dois tapas no rosto de um brother. Apesar disso, Ana Paula é uma das ex-"BBB's" mais populares da internet. "Não me arrependo de absolutamente nada, fui quem eu realmente sou. As pessoas falam que o que aconteceu no reality deve ficar lá dentro, mas não acho isso. As inimizades que fiz continuam aqui fora. Não quero nem cruzar o caminho das pessoas com quem briguei na casa. Atravessaria a rua para não ter que vê-los", afirma. A mineira, que deixou Belo Horizonte para morar em São Paulo em 2017, conta que a mudança foi decorrente das oportunidades que surgiram em sua carreira. "Estou em busca do meu lugar ao sol na área de jornalismo. Preciso estar em São Paulo para discutir pautas e tomar decisões. Nunca pensei em deixar BH, mas foi uma mudança engrandecedora. Meus amigos e meu namorado fazem a mudança ser mais fácil", diz Ana Paula. Após deixar o reality, Ana Paula atuou no "Vídeo Show" como apresentadora e fez uma participação na novela "Haja Coração". Agora, ela pensa em voltar para a televisão e aguarda novas propostas de trabalho. "Tenho alguns projetos e, neste ano, tudo irá se definir. Minhas experiências na TV foram incríveis. Fiquei surpresa com o carinho e a recepção", diz ela, que afirma ter sido "picada pelo bichinho da TV". Para ela, é uma honra saber que a 16ª edição do reality é considerada uma das melhores. Ana Paula afirma que, dependendo da proposta, voltaria para uma participação especial ou para uma nova edição do "BBB". "Para mim, a sétima edição, do Alemão e da Siri, sempre foi a melhor. Fico muito feliz quando vejo enquetes que elegem o 'BBB16' como o melhor. Minha participação foi muito doada. Fui entregue, verdadeira e apaixonada", afirma. Sua paixão, provavelmente, foi o que causou a eliminação precoce. Durante uma das festas da edição, Ana Paula foi provocada, com Adélia jogando cerveja em sua cabeça. Ela foi cobrar satisfações e ouviu de Renan que era para parar. Foi quando deu dois tapas no modelo, sendo desclassificada. "Eu não agredi o Renan. Até o Boninho disse que não o estapeei. Mas ele se sentiu agredido e tinha o direito de reclamar", afirma. "Quando decidi participar, decidi que deveria me entregar e viver aquilo da melhor maneira. Não fui atrás do prêmio, mas da experiência. Foi sofrido, mas vivi com toda a minha alma e acredito que a minha popularidade veio por conta disso." Apesar das inimizades ao longo de sua trajetória -que chegaram a traçar um plano para causar sua eliminação-, Ana Paula afirma que as amizades feitas no reality se mantêm até hoje. "Tenho muito contato com o Ronan e com o Harumi. Também sou amiga da Amanda Djehdian -finalista do 'BBB17'. Existe um grupo no WhatsApp de ex-BBB's, mas não faço parte." Sobre a última edição do "BBB", em 2017, ela tem algumas opiniões: "A qualidade do programa não caiu. Mas o elenco não teve grande empatia com o público. Achei muito pesado e arrastado."