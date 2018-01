Comissão eleitoral do Corinthians suspende candidatura de Citadini

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão eleitoral do Corinthians decidiu na noite desta segunda-feira impugnar a candidatura de Antonio Roque Citadini, da chapa "Corinthians Mais Forte", para o pleito no próximo dia 3. O fato está ligado aos sócios anistiados no clube no começo do mês passado. O candidato passou a ser investigado pela comissão eleitoral após denúncias de indícios de pagamentos para que sócios em situação irregular colocassem títulos em dia para votar. O candidato deve ser notificado ainda na noite desta segunda-feira. Citadini deve recorrer da decisão nos próximos dias. Em dezembro, 845 sócios do Corinthians que reativaram seus títulos com desconto foram proibidos de votar. A anistia dada a sócios havia sido determinada por Eduardo Caggiano, diretor administrativo do clube, que também assinou documento como coordenador de campanha de Andrés Sanchez, candidato à presidência. A iniciativa foi invalidada pela comissão eleitoral a pedido do candidato Romeu Tuma Jr. Além dele, concorrem ao cargo Andrés Sanchez, Felipe Ezabella e Paulo Garcia. Sanchez é o nome da situação. Seu grupo político, "Renovação e Transparência", está no poder desde 2007. Sanchez Garcia também correm o risco de impugnação, pelo mesmo motivo. A decisão deve ocorrer ainda nesta semana, pois a dupla não havia sido notificada e, portanto, não teve tempo para elaborar a defesa -eles terão três dias para isso.