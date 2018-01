Reforma da Previdência mobiliza Temer e Rodrigo Maia

BRASÍLIA, DF E NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - O governo começou a semana com uma ofensiva em favor da reforma da Previdência. Ao iniciar sua visita a Nova York, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou que a reforma continua sendo o ponto-chave para fazer avançar a economia. Maia estimou que o Brasil vai crescer 3% neste ano, mas reforçou a importância da reforma para uma recuperou sustentável. Ele declarou ter dúvidas sobre a votação em fevereiro, mas voltou a frisar que o governo precisa "trabalhar dia e noite pela Previdência". "O governo precisa recuperar uma base de 330 deputados para conseguir 308 votos", disse Maia. "A reforma da Previdência resolve o ano de 2019, a capacidade de crescimento vai estar colocada."

PASTORES

Em linha com essa perspectiva, para tentar arrefecer a pressão sobre a base aliada, o presidente Michel Temer montou em Brasília uma agenda de encontros com pastores evangélicos para pedir apoio à reforma. Os encontros estão sendo marcados pelo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, e têm como objetivo diminuir a insatisfação das mudanças na aposentadoria nos redutos eleitorais dos parlamentares governistas. Ao todo, o Palácio do Planalto calcula que cerca de cem deputados aliados estão indecisos justamente pelo receio do impacto da reforma previdenciária sobre seus possíveis eleitores.