Polícia Civil confirma que três presos morreram na Casa de Custódia

Desavenças entre presos teria sido a motivação da morte de três detentos na noite deste domingo, 14, na Casa de Custódia de Curitiba (CCC), localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), segunda a assessoria da Polícia Civil.

As mortes ocorreram logo após o horário de visitas.

Os homens teriam matado as vítimas com golpes de estoques, ferramentas produzidas com barras de ferro. Os mortos foram encontrados dentro de uma das celas da carceragem.

Outros dois detentos estavam na cela quando os corpos foram encontrados, e foram ouvidos como testemunhas.

Os suspeitos devem responder por homicídio.

Almirante Tamandaré

Preso se enforca em delegacia

Na manhã de ontem foi encontrado morto o preso Luiz Geraldo Sibem, 49 anos, na carceragem da delegacia de Almirante Tamandaré, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A cela com capacidade para dois presos abriga uma média de dez detentos. Não há agente penitenciário para vigiar os presos.