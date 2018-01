Fluminense leva virada do Barcelona-EQU e volta dos Estados Unidos sem vitórias

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua despedida da Florida Cup, o Fluminense deu adeus aos gramados dos Estados Unidos com nova derrota. Com dois gols de Betancurt e um de Castillo (Marcos Jr. marcou para os cariocas), o Barcelona-EQU virou sobre o time tricolor e venceu o jogo por 3 a 1. O teste foi uma oportunidade para Abel observar a versão 2018 do Fluminense. Com boas atuações, os laterais Marlon e Gilberto foram os que deixaram uma boa impressão no jogo desta segunda-feira. Com o fim dos compromissos nos Estados Unidos, o Fluminense volta suas baterias para a disputa do Campeonato Carioca. Na próxima quarta, o Flu estreia no torneio em duelo contra o Boavista, às 16h30, em Bacaxá. A etapa inicial foi morna em Orlando. Com as equipes ainda esquentando as turbinas para o ano o que se viu foi um jogo lento e sem muita imaginação de parte a parte. Aos 22min, Marlon cruzou rasteiro e Marcos Jr. só empurrou para o gol vazio, dando um pouco de tempero para um jogo meio sem graça até ali. Além do lance do gol, o Fluminense teve duas jogadas perigosas em chutes do lateral Gilberto e em uma cabeçada de Henrique Dourado. E o Barcelona, nem isso. Em 45 minutos, o goleiro Marcos Felipe praticamente não encostou na bola e apareceu apenas em uma defesa segura após um chute de Vera. VIRADA O Fluminense voltou ainda superior ao rival, mas um cochilo da zaga significou o empate do Barcelona. Aos 12min, Castillo avançou e cruzou para Betancurt, que bateu sem chance alguma para Marcos Felipe. Sete minutos depois, nova desatenção foi fatal para o Fluminense. O goleiro Banguera deu um chutão de sua área, a bola quicou, enganou a zaga e sobrou para Betancurt bater para marcar o seu segundo e decretar a virada. O Fluminense teve uma boa possibilidade de empatar após boa infiltração de Jádson, que falhou na hora da conclusão. Atrás do placar, o time sentiu a falta de ritmo e de condicionamento físico e não conseguiu reagir. Nos acréscimos, Castillo acertou um chute no ângulo e deu números finais. FLUMINENSE Marcos Felipe; Gum, Renato Chaves, Ibañez; Gilberto (Diogo), Mateus Norton (Pablo Dyego), Jádson, Marlon, Sornoza; Marcos Júnior, Henrique Dourado. T.: Abel Braga BARCELONA Banguera, Arreaga, Torres, Castillo, Caicedo; Minda (Zamora), Ayala, Vera, Betancurt (Díaz); Castillo, Dinenno. T.: Guillermo Almada Local: Spectrum Stadium, em Orlando (EUA) Juiz: Andrew Musashe Cartões amarelos: Ibañez, Jádson, Henrique Dourado, Gum (Fluminense), Minda, Banguera (Barcelona) Gols: Marcos Jr, aos 22 do primeiro tempo; Betancurt, aos 12 e aos 19 minutos, e Castillo, aos 48 minutos do segundo tempo