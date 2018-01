O programa da Nota Curitibana iniciou nesse ano, dando continuidade ao Programa anterior da Boa Nota da Prefeitura de Curitiba.

Este programa, além do benefício anterior de crédito para abatimento do IPTU, para quem solicita notas fiscais, trouxe a possibilidade de participação em sorteios com premiação em dinheiro.

É importante entender que este programa está relacionado às notas emitidas por prestadores de serviços, ou seja, empresas que não vendem produtos, mas prestam serviços para a comunidade. Podemos citar salões de beleza, lavanderias, escolas, faculdades etc.

O que percebemos, muitas vezes, é que o consumidor, por achar que não tem benefício solicitar essa nota fiscal, acaba deixando de usufruir desse direito que a Prefeitura de Curitiba propicia aos contribuintes.

O que precisa ficar claro para o contribuinte Pessoa Física, é que ele não está sendo “controlado” pelo Governo, como muitos pensam, mas é uma forma da Prefeitura “obrigar” os prestadores de serviços a emitirem notas fiscais.

Dessa maneira, a arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços) aumenta e traz mais recursos para a Prefeitura.

Além do tomador dos serviços, também é importante que o empresário prestador de serviços saiba que tem a obrigação de emitir notas fiscais, pois muitas vezes ele não faz muita questão de fornecer essa nota ao consumidor dos seus serviços e nem orienta, adequadamente, seus empregados para que a forneçam.