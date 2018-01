Vendas do varejo paranaense crescem 0,59%

Pesquisa da Fecomércio PR indica que 2017 fechará positivo após dois anos consecutivos de quedas. O varejo paranaense apresentou alta de 0,59% nas vendas no acumulado de janeiro a novembro do ano passado. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) e indicam que 2017 foi um ano de recuperação do comércio do Estado após dois anos consecutivos de queda. Em 2016 o comércio encolheu 3,08% e em 2015 houve redução de 8,79%. O faturamento em novembro do ano passado também foi 3,85% superior a outubro e 3,04% maior do que em novembro de 2016. Os setores responsáveis pelos bons resultados estaduais foram as lojas de móveis, decorações e utilidades domésticas, com aumento de 28,72% no período de janeiro a novembro, e as concessionárias de veículos, que estão, aos poucos, retomando o ritmo de vendas e tiveram acréscimo de 4,89% no acumulado parcial de 2017.