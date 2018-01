Prefeitura de Araucária mira vandalismo nas unidades de saúde

Unidade de saúde depredada em Araucária (foto: Divulgação)

As unidades de Saúde de Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), têm sofrido com o vandalismo. Os casos vão desde vidro quebrado a furtos. O mais recente deles ocorreu no fim de semana na unidade do Shangri-lá, onde a porta do compartimento de lixo biológico foi levada.

A Prefeitura conta com a colaboração dos moradores para combater esta prática que prejudica o atendimento à população. Informações sobre suspeitos podem ser fornecidas via telefone 153 (Guarda Municipal).Há duas semanas, um computador foi furtado da unidade do Costeira (UBS Alceu do Valle Fernandes).

Em 2017, outras unidades também foram alvo de ações de vandalismo. As unidades do CSU, Boqueirão, Alvorada e Padre Chico tiveram computador e botijão de gás furtados. No caso da unidade do Boa Vista, a unidade teve o atendimento comprometido nas três oportunidades quando os cabos de internet e telefone foram furtados.

De acordo com a Guarda Municipal, qualquer morador pode solicitar apoio de uma equipe da GM caso presencie um ato de vandalismo. Basta telefonar para o número 153. O mesmo número serve para repassar as informações que possam identificar os vândalos. As denúncias podem ser anônimas.