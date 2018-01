Escolas de Pinhais passam por reforma

Todos os anos a Prefeitura de Pinhais prepara as unidades de ensino para melhor receber os alunos, com obras de reforma e ampliação. As aulas iniciarão no dia 7 de fevereiro e serão atendidas mais de 14 mil crianças, nas escolas e centros municipais de educação infantil (Cmei).

O Centro Municipal de Educação Infantil Jane Ana, localizado no bairro Maria Antonieta, está passando por uma reforma no prédio existente com área de 270 m² e além desta intervenção o Cmei também será ampliado em 63,90 m². O investimento é de aproximadamente R$529 mil. A obra é executada em dois blocos, o primeiro compreende salas para atendimento dos alunos, além das salas da direção, dos professores, almoxarifado, secretaria, instalações sanitárias, despensa, já no bloco de serviço constam a cozinha, refeitório, lavanderia, banheiro e despensa.

Já o Cmei Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi o totalmente demolido. A estrutura com apenas duas salas será substituída por uma nova com cinco salas. “Enquanto isso, as crianças estão sendo atendidas em um local no mesmo bairro e estão sendo muito bem recebidas, com todo o suporte necessário”, explica a Arquiteta e Urbanista, Karime Fayad, diretora do Departamento de Infraestrutura Escolar, da Secretaria Municipal de Educação.



A Escola Municipal João Leal é outra unidade que está passando por reforma completa, com revestimentos, banheiros e cozinha novos, assim como a Escola Municipal Lírio Jacomel. Os Cmeis Vó Margarida; Vó Charlote; Raimunda Boeng Gorges e Enedina Alves Marques receberão pintura total da unidade.



Já para o mês de fevereiro está previsto o início das obras no Complexo Educacional CAIC. No local será realizada será a execução de telhamento nas lajes existentes para evitar o acesso de pombos e da água da chuva dentro da escola e do CMEI.