Grupo de suposto agente rebelde é alvo de ação que culmina em morte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As forças de segurança da Venezuela capturaram nesta segunda (15) cinco membros de uma quadrilha supostamente liderada por Óscar Pérez, policial que reivindica ter se rebelado contra o regime de Nicolás Maduro e que apareceu em um vídeo há sete meses pilotando um helicóptero que dispara contra o Congresso em Caracas. Os agentes entraram em confronto com os suspeitos, que levou à morte de dois policiais e de um número desconhecido de paramilitares. Não se sabe, porém, se Pérez está entre os presos ou mesmo entre os mortos. Na manhã desta segunda (15), Pérez publicou dez vídeos em uma rede social em que aparece ensanguentado enquanto se ouvem tiros. Ele acusa os policiais de quererem matá-lo em vez de permitir que se rendesse. Pérez ficou famoso em junho do ano passado, ao reivindicar ter roubado um helicóptero da polícia para sobrevoar Caracas, atirar granadas na sede do Tribunal Supremo de Justiça e disparar contra o prédio do Ministério do Interior. O piloto fugiu antes de ser interceptado. Ele reapareceu semanas depois em um protesto da oposição e em vídeos defendendo ataques armados contra o regime. A demora na prisão levantou suspeitas de que fosse um personagem criado pelo chavismo para justificar a repressão a seus adversários.