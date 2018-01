Tarifa de ônibus intermunicipais terá reajuste nesta terça-feira na Grande SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As tarifas de mais de 500 linhas de ônibus da região metropolitana de São Paulo serão reajustadas a partir desta terça-feira (16). O aumento acontece apenas nove dias depois da alta no preço do metrô, dos trens e dos ônibus da capital paulista. O reajuste das passagens da EMTU vai variar de 3,15% a 4,95%, dependendo da área de concessão. Segundo a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o percentual considera principalmente o custo dos combustíveis, que tiveram aumento de 12%, além de mão-de-obra e manutenção. Entre as cidades afetadas pelo aumento estão: Guarulhos, Arujá, Mairiporã, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, entre outras. O aumento dos ônibus gerenciados pela EMTU acontece todo mês de janeiro. No ano passado, no entanto, ele foi barrado pela Justiça após a oposição da gestão Alckmin (PSDB) apontar reajustes acima dos índices inflacionários, "sem explicação". Na época, o aumento médio foi de 7,18%. O aumento, na ocasião, acabou sendo confirmado quase um mês depois. Além da Grande São Paulo, o reajuste desta terça (16) atingirá também as regiões metropolitanas de Campinas, do Vale do Paraíba e litoral norte, além da região da Baixada Santista. Veja o percentual de cada aumento a seguir: ÁREA 1 - CONSÓRCIO INTERVIAS Compreende os municípios de Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista e Cotia - REAJUSTE DE 3,85% Área 2 - Consórcio Anhanguera Compreende os municípios de Cajamar, Caieiras, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Francisco Morato e Franco da Rocha - REAJUSTE DE 4,95% Área 3 - Consórcio Internorte Compreende os municípios de Guarulhos, Arujá, Mairiporã e Santa Isabel - REAJUSTE MÉDIO DE 3,15% Área 4 - Consórcio Unileste Compreende os municípios de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba Mirim, Salesópolis e Suzano - REAJUSTE MÉDIO DE 3,31% Área de Permissão - municípios do ABC Compreende os municípios de Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - Reajuste 4,33%