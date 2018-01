Veja o que muda na cobrança da taxa de lixo

Taxa de coleta de lixo: ajuste para minimizar déficit de R$ 80 milhões (foto: SMCS)

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que estão sendo entregues nos imóveis de Curitiba trazem este ano mudanças em relação à Taxa de Coleta de Lixo (TCL). Antes os imóveis isentos acabavam não pagando a taxa de R$ 275, 40 (valor máximo), mas geravam lixo do mesmo modo.

Com a mudança essa taxa de R$ 275,45, agora desvinculada do IPTU, passa a ser cobrada de todos, aumentando a base da arrecadação da TCL. A taxa vem cobrada junto com o carnê de IPTU e pode ser parcelada junto o com o imposto em até 10 vezes. A taxa para para imóveis não-residenciais é de R$ 471,60.

Segundo a Secretaria de Finanças, a mudança foi necessária para que a "conta fechasse".O município produz por ano 1 milhão de toneladas de lixo e, para 2018, o custo para a coleta de lixo nos imóveis residenciais e não residenciais deve sre de R$ 209 milhões. Segundo a prefeitura de Curitiba, em 2017, o déficit da coleta de lixo foi de R$ 80 milhões.

Como a Taxa de Lixo e o IPTU historicamente eram cobrados juntos, os descontos e imunidades aplicados no imposto acabavam incidindo também na taxa e, por conta disso, a isenção chegava a 99%. No entanto, esse imóvel continuava a gerar lixo.

Baixa renda

Os imóveis de até 70 metros quadrados com valor venal de até R$ 140.000, se enquadram como imóveis de baixa renda e têm redução de 50% da TCL. Os imóveis de baixa renda pagam R$ 0,37 (37 centavos) por dia pelo serviço; os residenciais, R$ 0,75; e os comerciais, R$ 1,30.