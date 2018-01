Número de presos na temporada da Operação Verão sobe 23%

Patrulhamento no Litoral (foto: Franklin de Freitas)

Durante as ações da Operação Verão da temporada 2017/2018, 75 pessoas foram presas e 150 conduzidas até as unidades policiais. Os números representam um aumento de 23% e 42% respectivamente, comparado com o mesmo período do ano passado e fazem parte do balanço divulgado ontem pela Polícia Civil do Paraná. A ação iniciou no dia 21 de dezembro do ano passado e contabiliza as ocorrências até o dia 31 de dezembro de 2017.

Os trabalhos preventivos são relativos a Operação Verão Costa Leste 2017/2018 para atender da melhor forma os veranistas do litoral paranaense. As atividades abrangem os municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes.

Entre os dias 21 e 31 dezembro a Polícia Civil registrou 229 Boletins de Ocorrência (Bo) de fatos criminosos, 33 Termos Circunstanciados, 18 inquéritos policiais instaurados e cerca de 72 flagrantes lavrados. Boletins Circunstanciados que envolvem menores de idade foram realizados em um total de 14. Um adolescente foi apreendido. Totalizando 367 ocorrências neste período.

Seguindo as diligências, quatro veículos foram apreendidos, bem como seis armas (entre de fogo e branca) e 18 munições também apreendidas. Até o momento a Polícia Civil apreendeu cerca de 1,5 quilos de drogas entre maconha, cocaína, crack e haxixe.

Mesmo com o fluxo intenso de pessoas pelos balneários a Polícia Civil contabilizou a queda na incidência de crimes contra o patrimônio (roubo e furto) e aumento nas prisões em flagrante em comparação com a temporada anterior. “Tivemos uma queda de 26% nos crimes patrimoniais em relação ao ano anterior, bem como tivemos aumento de 38% de prisões em flagrante em razão do aumento das atividades preventivas das forças policiais”, disse o coordenador do Verão Paraná 2017/2018 pela Polícia Judiciária, delegado Miguel Stadler.

A Polícia Civil teve um reforço no efetivo para conduzir as operações na região, bem como ações policiais urbanas, rurais, dentro dos balneários e pontos turísticos.