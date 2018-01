Liceus de Ofícios dobram número de vagas

O programa Liceus de Ofícios da Prefeitura, que oferece cursos gratuitos de qualificação profissional, dobrou o número de vagas ofertadas para a população. Em 2017, o programa ofereceu 12.038 vagas em 189 cursos, enquanto que em 2016, a população contou com 5.870 vagas em 11 opções de capacitações. Se comparado com 2015, o aumento foi de mais de dez vezes (1.214%), já que naquele ano o programa ofereceu apenas 916 vagas em sete cursos.

Os cursos atendem várias áreas técnicas e também comportamentais e foram ofertados por meio de contratos próprios ou parcerias com empresas e institutos, entre eles o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-PR), Senai, Sesc, Electrolux, Jumper e Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Entre as opções ofertadas na área técnica estão mecânica básica, informática básica, montagem e manutenção de computadores, auxiliar de confecção, auxiliar administrativo e auxiliar de elétrica predial.

Na área comportamental foram 72 cursos desenvolvidos em conjunto com o CIEE, como de oratória, qualidade no atendimento ao público, marketing pessoal, empreendedorismo e eficiência pro-fissional.