Agenda de 2018 da OSP está lotada de concertos (foto: Divulgação)

Depois da contração de novos músicos no final de 2017 e com o quadro completo, a Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) retoma as atividades este ano com mais fôlego e nova programação. O primeiro concerto será no dia 25 de fevereiro, sob regência do maestro titular Stefan Geiger.

Para 2018 estão agendados diversos concertos no Guairão e também em outros locais e cidades, dentro do Projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos, que tem como objetivo levar a arte à todos os públicos. Figuram entre os convidados importantes nomes do cenário musical internacional como as solistas: Tanja Tetzlaff, violoncelista alemã e a violinista sul coreana Soyoung Yoon e os maestros Tobias Volkmann, Victor Hugo Toro, Stefan Asbury, François Lopez-Ferrer, Roberto Tibiriça, Luiz Gustavo Petri, Evando Matté, Carlos Prazeres.

Além dos concertos a OSP vai acompanhar o Balé Teatro Guaíra na apresentação do Balé ‘Lago dos Cisnes’, de Tchaikovsky, com coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni. As apresentações estão previstas para junho e dezembro, no Guairão.

Nova Formação – os novos músicos da Orquestra Sinfônica do Paraná, contratados através de processo seletivo pelo Palco Paraná (serviço social autônomo, sem fim lucrativos) estrearam em outubro de 2017 no concerto em homenagem aos 99 anos de independência da Polônia, no Guairão. Realizaram algumas apresentações em Curitiba, região metropolitana e outras cidades paranaenses agradando todas as plateias.

Em Curitiba, a OSP participou do encontro Mulheres pela Paz, movimento internacional “Women Wage Peace”, tocando na Praça Nossa Senhora de Salete, no Centro Cívico da cidade. Também realizou um concerto para Crianças”, no Guairão, sob a regência do maestro titular Stefan Geiger. Teve regência de importantes maestros como Guilherme Mannis, Marcos Arakaki e Alexandre Brasolim e tocou com importantes solistas como Marcelo Lemos (viola), Paulo Barreto (oboé), Nicolas Koeckert (violino), Fabio Martino (piano) e contores como: Karolyne Liesemberg (cantora lírica), Elba Ramalho, Hamilton Holanda, Yael Deckelbaum, Myriam Toukan, Liron Meyuhas, Daniel Rubin, Gui Duvignau.