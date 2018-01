Atriz de ‘Stranger Things’ diz que raspar o cabelo é inspirador

(foto: Divulgação)

A atriz Millie Bobby Brown, a Eleven de ‘Stranger Things’, fez alguns tuítes inspiradores neste domingo, 14, sobre como raspar seu cabelo para a personagem a fez se sentir empoderada e bonita. “Eu sinto saudades do meu cabelo raspado. Raspar o cabelo é tão empoderador. Você não precisa de cabelo para ser bonita, você é bonita com ou sem ele. Aprendam isso”, tuitou a atriz. Depois, ela compartilhou um vídeo que mostra o momento em que ela raspa o cabelo pela primeira vez. “Enquanto eu me olhava no espelho, eu percebi que tinha um trabalho para fazer: inspirar”, disse Millie. Muitas seguidoras responderam ao texto da atriz com fotos de suas cabeças raspadas.

Celebridades

Leonardo ‘detona’ roupas de grife e celulares de última linha

O cantor Leonardo publicou nas redes sociais um vídeo bem-humorado mostrando suas compras na cidade de Miami (Estados Unidos) e detonou as roupas de grife. “O povo vive de Hermès, Louis Vuitton, Gucci, essas coisa aí. Nunca vai ver nós, porque nós não é besta (sic). Tudo passa de moda, ano que vem é outra coisa Quanto custa isso aqui? Dez dólares”, falou. O artista ainda falou que não liga nem para os novos modelos de celular. “Outra coisa: iPhone 5, 6, 7, 12 é a mesma b***a.”, disse.

Aos 46 anos

Morre Dolores O’Riordan, cantora do grupo Cranberries

Dolores O’Riordan, cantora e compositora do grupo irlandês The Cranberries, morreu ontem, em Londres, na Inglaterra, aos 46 anos. Famosa desde os anos 1990 por sucessos como ‘Linger’, ‘Zombie’, ‘Dreams’ e ‘Ode to My Family’, a cantora “morreu subitamente enquanto estava em Londres com a banda para uma breve sessão de gravação”, segundo nota divulgada à imprensa pelos seus representantes. O texto diz ainda que não serão divulgados mais detalhes por ora. Formada em 1989, a banda The Cranberries tornou-se famosa com o álbum de estreia ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?’. Lançado em 1993, tornou-se um grande sucesso graças ao hit ‘Linger’. A letra e o tom de voz peculiares (O’Riordan era meio-soprana) chamaram atenção de crítica e público em um ambiente tomado pelo som denso e gritado das bandas grunge e de remanescentes do hard rock. A banda ainda lançou mais quatro discos até se separar, em 2003. Nos anos seguintes, O’Riordan dedicou-se a uma carreira solo. O grupo se reuniu em 2009 e lançou mais dois álbuns, ‘Roses’ (2012) e ‘Something Else’ (2017). No ano passado, uma turnê foi cancelada devido a questões de saúde da cantora, não especificadas à época.

Abuso sexual

Ator vencedor do Globo de Ouro acaba acusado

Aziz Ansari, que ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em série de comédia ou musical na semana passada por sua atuação em ‘Master of None’, foi acusado de assédio sexual. Uma fotógrafa de Nova York que se identificou apenas como Grace, de 23 anos, fez o relato ao site “Babe”, no qual publicou a acusação. Após um encontro, ele a levou para casa. Lá, ele começou a beijá-la, a tocá-la e a tirar sua roupa. “Eu realmente me senti pressionada. Foi, literalmente, a coisa mais inesperada que aconteceu naquele momento porque eu disse a ele que estava me sentindo desconfortável”, relatou Grace, que acabou cedendo. “Naquele momento, eu me senti abusada”, falou ela. Aziz Ansari se defendeu ontem, dizendo que achou que a relação tinha sido consensual.

Para fazer pamonha

Gusttavo Lima para carrão e ‘rouba’ milho

O cantor Gusttavo Lima postou neste domingo (14) no Facebook um vídeo em que aparece “roubando” milho para fazer pamonha. Na legenda, ele escreveu: “Habilidade em quebrar milho... só quem veio da roça entende”. No vídeo, o artista para o seu carrão em uma estrada próxima a um milharal. Antes, no entanto, ele é reconhecido por um fã, que pede para tirar foto. “Assim você me entrega”, disse o cantor, com medo de ser flagrado colhendo os milhos. “Não aguentei não. Deus perdoa nós (sic)”. “Nós vamos fazer pamonha hoje”, ele diz enquanto colhe alguns deles. “Não pode roubar muito não, se não Deus castiga. É só para o consumo mesmo”.

Níver do dia



Jô Soares, escritor e apresentador brasileiro, 80 anos