Para deixar as férias da garotada ainda mais divertida, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove de amanhã a 9 de fevereiro a Sessão Criança. Toda quarta e sexta-feira um filme infantil será exibido no miniauditório do MIS-PR em duas sessões, às 10h e às 15h. A entrada é gratuita.

Na estreia da Sessão Criança, no dia 17 de janeiro, o recente sucesso de bilheteria Mulher Maravilha, que conta a história da heroína Diana Prince (Gal Gadot), que desde a infância foi treinada para ser uma guerreira imbatível, mas que nunca saiu da ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Q

Uma das animações mais aclamadas da Disney, Frozen: Uma Aventura Congelante será exibida no dia 19 de janeiro e traz as aventuras das irmãs Anna e Elsa, que tiveram de ser separadas depois de um acidente envolvendo os poderes especiais da mais velha durante a infância. Após a morte dos pais, as duas crescem isoladas no castelo da família, até o dia em que Elsa deveria assumir o reinado de Arendell. Dia 24 de janeiro é a vez do longa A Pequena Sereia, também da Disney, que tem como personagem principal a sereia Ariel. Ela é filha caçula do Rei Tritão, comandante dos sete mares, e está insatisfeita com sua vida no mar

Já no dia 26 de janeiro, O Poderoso Chefinho entra em cartaz no MIS-PR. O filme Turma da Mônica: Uma Aventura no Tempo será exibido no dia 31 de janeiro e conta a história do cientista mirim Franjinha, que está trabalhando na construção de uma máquina do tempo.

Dia 2 de fevereiro tem outra animação clássica da Disney: Bambi, que apresenta a vida de um filhote de cervo chamado de “Príncipe da Floresta”. No dia de seu nascimento todos os animais da floresta ficaram agitados, pois seu pai é o cervo mais respeitado da região. Bambi cresce, faz amizade com outros animais da floresta, aprende como sobreviver e descobre o amor.

A produção nacional O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili integra a programação do dia 7 de fevereiro. Didi (Renato Aragão) é o cavalariço do rei Lindolfo (Werner Schünemann), monarca de Landnóvia, de quem é também amigo de infância e conselheiro.

Para encerrar a Sessão Criança, o filme Branca de Neve e os Sete Anões será exibido no dia 9 de fevereiro. Uma rainha má e bela resolve, por inveja e vaidade, mandar matar sua enteada, Branca de Neve, a mais linda de todo o reino. Mas o carrasco que deveria assassiná-la a deixa partir e, durante sua fuga pela floresta, ela encontra a cabana dos sete anões, que trabalham em uma mina e passam a protegê-la.