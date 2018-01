São Paulo vence o Cruzeiro e pega o Vitória nas quartas da Copa SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de seu quarto título na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo avançou às quartas de final da edição deste ano ao bater o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (15), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Única equipe a triunfar até aqui em todos os jogos pela competição, o time tricolor enfrentará o Vitória por um lugar nas semifinais. O São Paulo não conquista a Copinha desde 2010. Quem criou a primeira chance de sair na frente, no entanto, foi o Cruzeiro, que acertou a trave de Júnior logo aos dois minutos, em chute forte de Marcelo. O susto acordou a equipe treinada por André Jardine, que teve mais controle da bola e criou chances, apesar do placar zerado no primeiro tempo. O gol da classificação saiu na segunda etapa, aos 14 minutos, com Igor, que recebeu por trás da zaga cruzeirense e tocou na saída do goleiro Gabriel Brazão. Mesmo correndo alguns riscos de sofrer o empate, o São Paulo tentou gastar o máximo de tempo possível usando a habilidade de seus jogadores para prender a bola. Alguns lances empolgaram a torcida no Santa Cruz, e os gritos de "olé" vindos da arquibancada incomodaram o Cruzeiro.