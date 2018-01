Direção da Band trabalha com pressa para colocar ordem na casa

A direção da Bandeirantes, para colocar ordem na casa, está ciente que outras inúmeras ações serão necessárias, além da demissão dos duzentos e poucos funcionários ainda em fase de execução. Decisão que já estava tomada desde meados do último dezembro, mas que o bom juízo mandou transferir para depois do Natal e das festas de fim de ano. Antes assim. Aliás, foi bom verificar nas redes sociais a maneira simpática como vários desses dispensados se manifestaram, com agradecimentos educados à casa que os acolheu, independentemente do pouco ou mais tempo de vínculo. Caso do Antonio Petrin, por exemplo, exemplo de bom profissional. Existe, no entanto, a convicção que outras tantas intervenções terão que ser tomadas, algumas delas com reflexos diretos na grade, em todas as suas faixas. Na hora do almoço, por exemplo, a tendência é que os dois programas esportivos sejam mantidos. Não excludentes, eles se completam, cada um com seu público e, ambos, com marcas de audiência e faturamento bem razoáveis. Renata Fan e Neto parecem tranquilos quanto a isso. Além das estreias de Amaury Junior, Cátia Fonseca e do reality ‘O Sócio’.

Por outro lado

Na Band também existe a certeza que os contratos com alguns concessionários de horário não serão renovados. Todos já estão em processo de análise e negociação, muito embora não existam chances das igrejas serem atingidas. Ainda mais no momento de agora, não tem como abrir mão do dinheiro que elas pagam.

Duas questões

Ainda em se tratando de Band, há dois outros assuntos preocupantes pendurados, sem grandes perspectivas de acerto. Um, a Copa da Rússia, cada dia com indefinição mais complicada e, outro, a continuidade de transmissões da Liga dos Campeões. Nem mesmo a próxima está assegurada.

Nota triste

Walter Silva, o Waltão, produtor de shows musicais, com carreira dedicada a grandes artistas, como Roberto Carlos, Elis, Agnaldo Rayol, Simonal, além de outros tantos, veio a falecer na noite do último sábado em Ribeirão Preto. O próprio RC se encarregou, pessoalmente, de todas as providências para o sepultamento na manhã de ontem.

Território marcado

Marcílio Moraes tem contrato com a Record até 2019 e existe, sim, a possibilidade de o autor desenvolver um novo trabalho na casa. Desde que não haja qualquer interferência da igreja ou de qualquer outra pessoa no seu trabalho. Algo que ele sempre deixou bem claro. E que jamais aceitará de maneira nenhuma.

Pegação

A nova (?) MTV ficou mesmo um tanto refém de formatos que exploram o tripé jovem, sexo e bebidas. Já há algum tempo, nada mais se destaca em sua programação. O ‘De Férias com o Ex Brasil’, por exemplo, figura entre as maiores audiências da TV paga. É preciso também investir em ideias um pouco diferente. Ou irão se especializar nisso?

Programação especial

A Globo terá uma grade especial voltada à cobertura do aniversário da cidade de São Paulo, 464 anos no dia 25. O “Antena Paulista”, do próximo domingo, foi escolhido para abrir os trabalhos.

Ação inédita

O lance é que edições extraordinárias do “Antena” serão levadas ao ar durante toda semana que vem, do dia 22 ao 26, resgatando algumas das matérias apresentadas nos últimos anos. Transmissão apenas para São Paulo, antes do “Hora Um”.

Falta do que fazer

A Assembleia do Rio resolveu votar e aprovar uma lei que proíbe a “propaganda sexista”. Toda e qualquer mensagem comercial que apele para a beleza da mulher não poderá ser veiculada. Nada mais desastroso ou pior que a censura de antigamente.

Então devemos concluir

Todas as redes de TV estarão submetidas agora a um processo de excludência, assim como jornais, revistas etc. Uma propaganda qualquer de cerveja, por exemplo, protagonizada por Sabrina Sato ou Aline Riscado, poderá ser veiculada no Brasil inteirinho. Menos no Rio. Cabe isso na cabeça de alguém?

Até aqui...

Ainda na fase de aquecimento de “O Outro Lado do Paraíso”, Walcyr Carrasco chegou a postar em uma rede social que Grazi iria “surpreender com Lívia, fazendo uma vilã como nunca fez”. Isso imediatamente criou uma grande expectativa, não justificada até aqui.

Olha ela! – Gabriela Duarte caracterizada como a ‘Rainha do Café’ de ‘Orgulho e Paixão’, a próxima novela das seis da Globo, escrita por Marcos Bernstein, com estreia em 27 de março. Na história, Julieta Bittencourt é uma mulher poderosa que construiu um verdadeiro império com as próprias mãos.

Bate – Rebate

Estreia em março a websérie “Mistérios da Fazenda”, com Babi Xavier e a garotinha Cléo Pinna no elenco. Direção de Willian Vita.

O próximo “Quem Não Viu Vai Ver”, domingo, no SBT, será dedicado à “Posada do Ratinho”

Programa da Mariana Godoy volta a ser ao vivo na Rede TV! nesta sexta-feira.

Até março, a TV Escola pretende renovar 80% da sua grade...

...Serão mais de 15 programas inéditos, embalados por uma nova identidade visual, que inclui chamadas, logomarca e o slogan “É bom saber”.

Apesar de os preparativos do programa estarem acontecendo desde o fim do ano, a equipe de Amaury Junior vai estrear sua sala de produção na Band nesta terça-feira.

Titina Medeiros e Andressa Cabral começaram a gravar “Onde Nascem os Fortes”, nova supersérie da Globo...

...Elas surgirão na história como detentas...

Atualmente em gravação nos Estúdios Globo, a produção voltará para a Paraíba depois do carnaval.

Globo trabalha para fechar o quanto antes os protagonistas de “Verão 90 Graus”, substituta de “Deus Salve o Rei”...

...Liderando o grupo da novela, Cláudia Raia.

C´est fini

Dentro da própria Record já se admite que o problema da sua teledramaturgia bateu no teto e algo precisa ser feito logo para reverter esse triste quadro. ‘Apocalipse’ foi pensada para ser a nova “Os Dez Mandamentos” em resultados de audiência, mas está muito longe disso. “Jesus”, que vem aí, já entrará no ar pressionada e com a obrigação de salvar o departamento. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!