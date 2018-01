São Paulo e Santos se classificam para as quartas de final da Copa São Paulo

SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Santos venceram as partidas disputadas nesta segunda-feira (15) e avançaram às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com uma vitória por 1 a 0, o São Paulo eliminou o Cruzeiro, em Ribeirão Preto, e garantiu a vaga entre os oito melhores times da competição. O gol da equipe tricolor foi marcado aos 14 minutos do segundo tempo. Igor recebeu por trás da zaga cruzeirense e tocou na saída do goleiro Gabriel Brazão. Única equipe a triunfar até aqui em todos os jogos da competição, o São Paulo enfrentará o Vitória por um lugar nas semifinais. O clube não conquista a Copa São Paulo desde 2010. SANTOS ENFRENTARÁ O INTER Mais cedo, o Santos derrotou o Atlético-PR por 2 a 0, em Franca. O primeiro gol foi marcado aos 38 minutos do primeiro tempo, após um chute de Calabrês enganar o goleiro Juliano ao quicar na pequena área. O segundo gol da equipe saiu aos 16 minutos do segundo tempo. Talison cobrou escanteio da esquerda e a bola sobrou para Walison Madalena, que chutou firme para ampliar a vantagem. O próximo adversário do Santos será o Internacional, que goleou o Desportiva Paraense por 4 a 0, também nesta segunda.