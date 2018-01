Acidente entre carro e moto deixa um morto no Contorno Leste

(foto: Divulgação/PRF)

Um acidente na BR-116 km 83, no Contorno Leste, em Piraquara, deixou uma pessoa morta e outra ferida gravemente.

O motorista do carro que bateu na moto e capotou ficou preso nas ferragens, O motocicilista morreu no local. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista do Gol, 40 anos, foisocorrido com lesões graves e encaminhado ao Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico. Foi encaminhado com quadro estável, a princípio. O motociclista, morto no local do acidente, tinha 26 anos de idade.