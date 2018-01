Famoso pela música 'Oh Happy Day', cantor Edwin Hawkins morre aos 74

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor gospel Edwin Hawkins, conhecido pelo clássico 'Oh Happy Day', de 1969, morreu aos 74 anos na noite desta segunda-feira (15). O músico norte-americano faleceu em sua casa em Pleasanton, na Califórnia. Ele enfrentava um câncer no pâncreas, informou seu assessor de imprensa, Bill Carpenter, à agência Associated Press. O hit que consagrou Hawkins é adaptação de um hino religioso e se tornou um marco da música Gospel nos EUA por unir o som típico da música religiosa americana com letras populares. A canção rendeu a Hawkins o Grammy em 1970. Ele ainda voltou a ganhar notoriedade com a faixa quando ela foi usada no filme 'Mudança de Hábito 2', com a atriz Whoopi Goldberg, em 1993.