Vereador é preso na oitava fase da Operação Pecúlio em Foz do Iguaçu

(foto: Divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça(16) a oitava fase da Operação Pecúlio. Batizada de "Renitência", a nova fase apura desvios públicos na Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, na Região Oeste do Paraná. A polícia cumpre seis mandados de prisão e 12 de busca de apreensão. O vereador Dr. Brito, do Patriota e outras cinco pessoas foram presas.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, as investigações revelam que o vereador chefiava um esquema de desvios de dinheiro e o montante seria usado na caniddatura do vereador a deputado estadual nas eleições de outubroi. Ele atuava em conjunto com pelo menos um funcionário da Fundação Municipal de Saúde. Uma outra pessoa sem qualificação fazia audos de exames de diagnóstico no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.