Aprovados no vestibular da UFPR devem apresentar documentação. Veja prazos

(foto: Geraldo Bubniak)



Os candidatos aprovados no Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná precisam estar atentos aos documentos necessários para o Registro Acadêmico. O processo começa nesta quarta-feira (17).

De acordo com o coordenador de Políticas de Acesso e Permanência da UFPR, professor Júlio Gomes, o Núcleo de Assuntos Acadêmicos (NAA) vai seguir estritamente o edital nº 42/2017 – NC/PROGRAD.

Os candidatos devem comparecer com a documentação completa, conforme horário e local definidos pelo edital nº 03/2018 do NAA, divulgado na última sexta-feira (12). O Registro só pode ser realizado no campus do curso selecionado.

É necessário apresentar os seguimentos documentos: documento de identificação ou fotocópia autenticada em cartório; certidão de nascimento ou casamento ou fotocópia autenticada em cartório; histórico escolar de ensino médio (completo) ou equivalente e certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente ou fotocópia autenticada em cartório; e comprovante impresso de situação cadastral no CPF – deverá ser impresso pelo site http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/cpf/ConsultaPublica.asp.

Serão aceitos os documentos de identidade civil ou militar (RG) ou fotocópia autenticada em cartório, com validade dentro do prazo de conclusão do curso. O documento não poderá apresentar a condição “Não alfabetizado”.

Também serão aceitos como documentos de identificação: Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras Funcionais, Carteiras Expedidas por Ordens ou Conselhos de Classe, Certificado de Dispensa de Incorporação.

Candidatos estrangeiros devem levar o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) Permanente ou fotocópia autenticada em cartório. O RNE-Temporário ou Protocolo será aceito a título precário, com o compromisso de substituição pelo RNE-Permanente até o prazo de vencimento do documento apresentado.

Os estudantes aprovados em categorias de inclusão, que exigem renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, precisam apresentar também os documentos exigidos para fins de comprovação de renda, conforme instruções do Guia do Candidato.

O Registro Acadêmico por procuração é aceito desde que o representante legal porte documento oficial que o identifique e a procuração pública ou instrumento particular, com firma reconhecida em cartório.

A confirmação de matrícula será realizada de acordo com o período previsto na declaração assinada na ocasião do registro, na secretaria da coordenação do curso.

Confira o calendário de convocação para o Registro Acadêmico.

Locais do Registro Acadêmico

Cursos de Curitiba e Pontal do Paraná

Local do Registro Acadêmico: Núcleo de Assuntos Acadêmicos – NAA, Praça Santos Andrade, 50, Centro (Prédio Histórico da UFPR), Curitiba-PR

Cursos de Jandaia do Sul

Local do Registro Acadêmico: Secretaria Acadêmica do Campus, Rua Dr. João Maximiano, 426, Jandaia do Sul

Cursos de Palotina

Local do Registro Acadêmico: Secretaria do Campus, Rua Pioneiro, 2.153, Palotina-PR

Cursos de Matinhos

Local do Registro Acadêmico: Unidade de Gestão Acadêmica, Rua Jaguariaíva, 512 – Caiobá / Matinhos-PR

Cursos de Toledo

Local do Registro Acadêmico: Secretaria Acadêmica do Campus, Rua General Rondon, 2.195, Toledo-PR