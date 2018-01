Bia Haddad quebra tabu brasileiro de 53 anos e avança em Melbourne

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Melhor tenista brasileira da atualidade na 70ª colocação do ranking da WTA, Beatriz Haddad Maia venceu a sua partida de estreia no Aberto da Austrália na madrugada desta terça-feira (16) e quebrou um tabu de 53 anos do Brasil sem vitórias na chave feminina de simples no 1º Grand Slam do ano. Depois de um começo irregular, Bia Haddad embalou na partida e fechou o jogo contra a tenista da casa Lizette Cabrera por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7-3) e 6/4, após uma hora e 35 minutos de duelo. Assim, ela se tornou a primeira brasileira a vencer em Melbourne desde Maria Ester Bueno na campanha do vice-campeonato do torneio em 1965. Depois de ver a adversária abrir 3 a 0 e na sequência 5 a 2 no primeiro set, Bia Haddad conseguiu emplacar quatro games seguidos para virar o placar e, no tie-break, vencer por 7 a 3. Já no segundo set, Bia Haddad abriu 4 a 1 com duas quebras de saque, mas permitiu a reação e empate da adversária. Porém, uma nova quebra no nono game lhe devolveu a vantagem, não mais desperdiçada. Na segunda rodada, Bia Haddad terá pela frente a tcheca Karolina Pliskova, sexta cabeça-de-chave do torneio que, na estreia, venceu a paraguaia Veronica Cepede por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4. Será o quarto jogo da brasileira contra tenistas top-10, sendo que ela perdeu em 2017 para Simona Halep Garbiñe Muguruza e Jelena Ostapenko. Na chave masculina, o único representante brasileiro, Rogerio Dutra Silva, foi eliminado na estreia na segunda-feira pelo australiano Nick Kyrgios. SHARAPOVA VENCE A ex-número 1 do mundo Maria Sharapova se classificou para a segunda rodada de seu primeiro Aberto da Austrália de tênis, após 15 meses de suspensão por doping. A russa venceu a alemã Tatjana Maria em dois sets (6/1 e 6/4) em uma hora e 18 minutos.