Campeonato Brasileiro é o terceiro nacional mais forte do mundo, diz estudo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com estudo publicado pelo IFFHS, organização especializada na história e em estatísticas do futebol, o Campeonato Brasileiro é o terceiro mais forte do mundo. O Espanhol está em primeiro, enquanto o Inglês aparece na vice-colocação. O ranking foi criado pela IFFHS e, por meio de um sistema de pontos, leva em consideração os resultados dos cinco melhores clubes de cada país em competições nacionais e internacionais. Desde a criação do estudo, o Campeonato Espanhol ficou na primeira colocação 12 vezes. O torneio ocupa a liderança do ranking desde 2010. O Italiano ficou no topo dez vezes, contra quatro do Inglês e uma do Alemão. A lista dos dez primeiros colocados só tem campeonatos da Europa e da América do Sul. O Colombiano aparece na sexta colocação, seguido pelo Argentino, sétimo. O ranking tem ainda o Paraguaio, em nono. O estudo ainda mostra o Italiano em quarto e o Francês em quinto, duas posições abaixo da que ocupava no ranking do ano passado. Além disso, o Alemão aparece em oitavo, sua colocação mais baixa desde 1991. O russo, em décimo, completa o top 10. Veja os nacionais mais fortes do mundo segundo o IFFHS: 1 – Espanhol – 1195 pontos 2 – Inglês – 1177 pontos 3 – Brasileiro – 1134 pontos 4 – Italiano – 950,5 pontos 5 – Francês – 938 pontos 6 – Colombiano – 918 pontos 7 – Argentino – 902 pontos 8 – Alemão – 815 pontos 9 – Paraguaio – 721,5 pontos 10 – Russo – 689,5 pontos