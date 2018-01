SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do "Big Brother Brasil 2018" já estão confinados desde sábado (13), mas os nomes só serão divulgados na quinta (18) pela Globo, ao longo da programação. As informações são do colunista Fernando Oliveira, do jornal "Agora". O reality estreia na próxima segunda (22) com algumas novidades. O sistema de votos foi atualizado. Neste ano, o telespectador que quiser votar pela internet precisará fazer um cadastro gratuito no site da emissora, para só então escolher um participante. Os votos, no entando, continuam ilimitados. Outra novidade são as apresentadoras on-line do reality. As ex-"BBB" Vivian Amorin e Fernanda Keulla serão repórteres do "BBB 18" nas redes sociais do programa e também irão para as ruas para entrevisr fãs do programa para os flashes que passam ao longo da programação na Globo. Thiago Leifert, que já passou pelo comando de programas como "The Voice Brasil" e "The Voice Kids", continua no comando do reality.