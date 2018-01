No Chile, papa se diz envergonhado por casos de abuso e pede perdão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em sua primeira fala após chegar no Chile, o papa Francisco pediu desculpas pelos casos de abuso sexual cometidos por padres no país. "Não posso deixar de manifestar minha dor e vergonha frente ao dano causado às crianças por parte de ministros da Igreja", afirmou o pontífice em discurso feito nesta terça-feira (16) ao lado da presidente chilena Michelle Bachelet e outras autoridades.

O escândalo de abuso sexual no Chile derrubou a popularidade da Igreja Católica no país e se tornou o principal assunto da visita do papa. Francisco chegou a Santiago na noite de segunda (15), na primeira visita de um pontífice ao país em três décadas. Depois, ele irá ainda para o Peru antes de retornar para o Vaticano.