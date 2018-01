Afonso Pena fecha 2017 com aumento de 5,2% na movimentação de passageiros

(foto: Divulgação)

O Aeroporto Internacional de Curitiba/Afonso Pena (PR) encerrou 2017 com crescimento de 5,2% na movimentação de passageiros. Foram 6,7 milhões de embarques e desembarques realizados no terminal paranaense - 336 mil a mais que no ano anterior.

Esse incremento no fluxo de viajantes está relacionado à uma maior ocupação de assentos nas aeronaves, que apresentou, em 2017, cerca de 3% a mais em relação a 2016.



O superintendente do terminal paranaense, Antônio Filipe Bergmann Barcellos, destaca que o início das operações com aeronaves de maior capacidade de passageiros e a maior frequência de voos durante a semana também foram fatores que contribuíram para este cenário. “Com esses números, o Afonso Pena se reafirma como melhor Aeroporto do Brasil e demonstra que a nossa infraestrutura está apta para atender ao crescente número de passageiros”.

Com capacidade para receber 14,8 milhões de usuários, o Afonso Pena opera diariamente cerca de 175 voos. São aproximadamente 18,5 mil passageiros diários, número que o coloca como o 6º aeroporto mais movimentado do Brasil no ranking da Rede Infraero.

Atualmente, seis companhias aéreas operam no terminal paranaense: Aerolineas Argentinas, Amaszonas, Avianca Brasil, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Gol Linhas Aéreas e Latam, que ligam Curitiba a 16 destinos brasileiros, a Buenos Aires, na Argentina, e Assunção, no Paraguai.