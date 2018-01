Real autoriza empresário a negociar saída de Cristiano Ronaldo, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornal português "Record" publicou nesta terça-feira (16) que o Real Madrid deu "carta branca" para o empresário Jorge Mendes apresentar propostas por Cristiano Ronaldo, aumentando o burburinho em relação a uma possível transferência do jogador ao final da atual temporada.

Na segunda-feira (15), o jornal espanhol "AS" já havia publicado que o atacante português já comunicou a companheiros de que pretende deixar o Real Madrid para voltar a jogar no Manchester United. De acordo com o "Record", o presidente Florentino Peres avisou ao empresário de Cristiano Ronaldo que avaliará propostas, mas não estipulou um valor pelo qual aceitaria liberá-lo. O ponto central da insatisfação do português estaria em uma promessa não cumprida do presidente do Real, Florentino Perez, de que renovaria seu contrato e o tornaria mais bem pago após a conquista da Liga dos Campeões, em junho. Mas isto ainda não aconteceu.

Além da possibilidade de volta ao Manchester United publicada pelo "AS", o PSG aparece como outro possível destino de Cristiano Ronaldo. Recentemente, o jornal espanhol "El Confidencial" publicou que o time francês prepara uma oferta de R$ 1 bilhão pelo português.