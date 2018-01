Chris Martin e Dakota Johnson são vistos juntos em praia nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após meses de especulação sobre um possível romance, o vocalista do Coldplay, Chris Martin, 40, e a atriz Dakota Johnson, 28, foram flagrados juntos curtindo a praia de Malibu, na Califórnia (EUA). Nas imagens, divulgadas pelo site "Just Jared", é possível ver o casal em um clima romântico caminhando pela praia e trocando carícias. De acordo com o site, os dois estavam caminhando quando encontram o saxofonista americano Kenny G. O casal foi visto na noite da última sexta (12) jantando no restaurante Soho House, também em Malibu. De acordo com o site "E! News", uma pessoa que estava no restaurante contou que o casal chegou junto no carro de cantor. Os rumores da união da atriz de "Cinquenta Tonz de Cinza" com o vocalista começaram em novembro de 2017. Dakota foi vista em um show da banda Coldplay na Argentina e, logo em seguida, os dois estavam juntos em um show de Nick Cave, em Israel. Chris Martin foi casado com a atriz Gwyneth Paltrow, com quem teve dois filhos, Apple e Moses. O casamento terminou em 2016. Já Dakota Johnson namorou o músico Matthew Hit por dois anos, entre 2014 e 2016.